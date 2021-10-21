Оштрафован на 65 млн евро: немецкий автопроизводитель попал в серьезный скандал

Однако суда удалось избежать.

Немецкий автопроизводитель Opel вынужден будет уплатить серьезный штраф в размере 64,8 млн евро.

Как сообщает DW, подобное наказание компания получила из-за того, что часть дизельных моделей Opel выбрасывает значительно выше концентрации вредных веществ, чем автоконцерн задекларировал в Федеральном автотранспортном ведомстве Германии (KBA).

Франкфуртские следователи считают доказанным, что Opel нарушил требования KBA документации в процессе утверждения нескольких типов дизельных двигателей. Так, в октябре 2018 года автотранспортное ведомство распорядилось отозвать 96 тысяч дизельных автомобилей Opel во всем мире, одновременно около 32 тысяч из них — в Германии.

Речь шла о моделях Insignia, Cascada и Zafira, произведенных с 2013 по 2016 годы. На этих автомобилях были "выявлены недопустимые выключающиеся устройства", что является причиной повышенных выбросов оксидов азота. Если температура воздуха опускалась ниже 17 градусов Цельсия, система контроля за выхлопами начинала работать менее эффективно, указали в ведомстве.

Opel, в свою очередь, ответил на это обновлением программного обеспечения, продолжив настаивать на том, что не устанавливал устройства, которые ухудшают фильтрацию выхлопных газов. Так называемые "тепловые окна" служат для защиты моторов, утверждал автопроизводитель.

Таким образом, расследование, которое в 2018 году привело к масштабным обыскам в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме и на заводе комплектующих в Кайзерслаутерне, завершено. С компании снято подозрение в манипуляциях с уровнем вредных выхлопов, и суд над лицами, как в случае с Volkswagen, проводиться не будет.

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