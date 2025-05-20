Остановка под стрелкой светофора — что угрожает водителю

Как избежать нарушения ПДД и штрафа водителям / © iStock

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Иногда водитель оказывается в правой полосе перед перекрестком, хотя планировал ехать прямо. В такой ситуации кое-кто следует за общим зеленым сигналом, а другие — стоят и ждут, игнорируя стрелку светофора. Как в первом, так и во втором случаях владельцы авто нарушают правила дорожного движения. А это может привести к штрафу, особенно если на перекрестке установлены камеры видеофиксации.

Так описали ситуацию эксперты uamotors.

Как избежать нарушения ПДД и штрафа

Водителю следует обратить внимание на дорожный знак, регламентирующий направление движения.

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«Часто бывает так, что с правой полосы разрешено ехать не только вправо, но и прямо, а стрелка на светофоре служит только для улучшения пропускной способности», — отмечают специалисты.

Следовательно, следует уточнить направление движения в навигационном приложении, где информация о разрешенных направлениях дублируется.

В этом случае можно спокойно дождаться общего зеленого сигнала и продолжить движение в нужном направлении, даже если это не нравится водителям, желающим повернуть направо.

«Если с правой полосы разрешен только поворот направо, другого варианта, кроме как выполнить поворот и найти место для дальнейшего разворота, нет. Иначе любой другой маневр будет нарушением ПДД», — объясняют эксперты по ПДД.

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Если водитель оказался в незнакомом городе, следует заранее перестраиваться в нужный ряд. Здесь за ориентир нужно взять разметку и дорожные знаки.

«Игнорирование разметки, в том числе пересечение сплошной линии при смене полосы, также фиксируется камерами и карается штрафом», — напомнят специалисты.

Напомним, в Украине начали уже действующие обновленные правила обязательного техосмотра. Так что водителям следует ознакомиться с серьезными изменениями, чтобы не почувствовать удар по кошельку.

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