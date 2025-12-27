Электромобиль / © Pexels

Во Франции снова заговорили об отдельных водительских правах для электромобилей. Идею продвигает Союз французских энергетиков (UFE), который предлагает упростить обучение и снизить его стоимость — прежде всего для молодых водителей, чтобы сделать электрокары более доступными.

Об этом сообщило издание UAMOTORS.

Сейчас для получения стандартного удостоверения во Франции нужно не менее 20 часов практического вождения на авто с механической коробкой передач. Для электромобилей в UFE предлагают уменьшить минимум до 13 часов, ведь в таких машинах нет сцепления и передач, а управление считается более простым.

Сторонники инициативы убеждены: сокращенное обучение поможет быстрее освоить базовые навыки и сделает курсы дешевле. Параллельно предлагается усилить финансовую поддержку — в частности, через кредиты на покупку первого электрокара. По их словам, это может дать дополнительный толчок рынку, на котором уже более 1,3 миллиона электромобилей.

Впрочем, идея не осталась без критики. Часть автошкол предостерегает, что меньшее количество часов за рулем может повлиять на безопасность дорожного движения. Они подчеркивают: даже без коробки передач электромобиль требует внимательности и ответственной подготовки. Несмотря на споры, вопрос отдельных прав для электрокаров уже обсуждают и в других странах, где интерес к электротранспорту стремительно растет.

