Отказ тормозов на дороге: как безопасно остановить авто

Такие действия могут помочь избежать аварии и спасти жизнь.

На дороге у водителей всегда есть риск возникновения неожиданных ситуаций, и одна из самых неприятных – это отказ тормозов. Чаще всего это происходит из-за утечки тормозной жидкости вследствие повреждения шлангов.

Об этом рассказал представитель полиции пишет UAMOTORS.

Первое, что нужно сделать – включить аварийную сигнализацию для предупреждения других участников движения.

Не стоит выключать двигатель, ведь тогда вы потеряете вспомогательный усилитель тормозов, что может усложнить управление автомобилем.

Сначала попробуйте несколько раз нажать на тормозную педаль — это может увеличить давление в системе и частично замедлить движение.

Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, плавно переключайте передачи на более низкие. Это поможет дополнительно замедлить автомобиль.

Также советуют маневрировать с боку на бок – это создает сопротивление и способствует замедлению.

В крайних случаях можно осторожно воспользоваться ручным тормозом, но его нужно затягивать постепенно во избежание блокировки колес.

Если ситуация становится критической, разрешается применять так называемое контактное торможение – осторожно прижиматься к отбойнику или другому безопасному барьеру.

Напомним, аксессуары для автомобиля могут представлять опасность, поскольку отвлекают водителя от дороги. Производители обычно не рекомендуют устанавливать дополнительные устройства самостоятельно, поскольку они могут не соответствовать стандартам безопасности.

Читайте также: