Отказывались ехать: по всему миру случился массовый сбой с сотнями электромобилей Tesla

Он длился пять часов.

Во всем мире в субботу, 20 ноября , произошел сбой с электрокарами Tesla.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что около 500 владельцев электромобилей в течение пяти часов не смогли их открыть и активировать из-за проблем в мобильном приложении. Недовольные водители начали массово жаловаться на проблему в социальных сетях.

"Я застрял в часе езды от дома, потому что обычно использую свой телефон, чтобы активировать свою машину", — написал в Twitter один из владельцев Tesla.

Дело в том, что дверь можно открыть двумя способами – либо воспользовавшись традиционным брелоком, либо со смартфона, и в большинстве случаев водители выбирают второй вариант, поскольку телефон всегда находится под рукой. Именно они и оказались в затруднительном положении, когда программа перестала работать.

Позже генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что сбой был устранен. По его словам, в компании сделают все возможное, чтобы такие проблемы не возникали в будущем.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.



Apologies, мы должны принимать меры к тому, что они не мешают. — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021

Редактор британского журнала Car Expert Стюарт Мэйсон в разговоре с BBC отметил, что открыть и завести Tesla с помощью обычного низкотехнологичного ключа тоже можно.

"Технология делает вещи удобнее, но полагается на то, что серверы будут постоянно работать. Это то же самое, как выйти из дома без кредитных карт, рассчитывая расплачиваться везде с помощью смартфона. Если всегда полагаться на один механизм, то можно попасть в беду", — говорит он.

"Tesla в этом смысле — жертва собственного успеха", говорит профессор Бирмингемской бизнес-школы Дэвид Бэйли, который сам ездит на машине этой марки и испытал в пятницу связанные с этим трудности.

"Они хотят, чтобы в распоряжении пользователей были новейшие технологии, а иногда они дают сбой. Конечно, можно открыть и ключом, но если вы владелец одного из самых продвинутых автомобилей на рынке, вы будете инстинктивно пользоваться в основном приложением", — говорит Бейли, добавляя, что сам предпочитает "баланс" между старыми и новыми технологиями в быту.

Ранее рассказывалось о том, что электромобили Tesla после обновления программного обеспечения стали более опасными.