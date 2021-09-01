Отключил от зарядки и оставил предупреждающую записку: в США обеспокоенный прохожий "спас" Tesla от взрыва

Отключил от зарядки и оставил предупреждающую записку: в США обеспокоенный прохожий "спас" Tesla от взрыва

Самый высокий уровень заботы.

Довольно необычный инцидент произошел в США с электромобилем Tesla Model 3.

Как сообщает InsideEVs владелец электрокара оставил его заряжаться на общественной парковке, а сам ушел. Когда он вернулся, то обнаружил, что машина отключена от сети.

Как выяснилось, откключил электрический седан от зарядной станции случайный прохожий. Владелец автомобиля уверен, что действовал этот человек из благих, а не хулиганских побуждений, как может показаться сначала. Это видно из записки с "предупреждением", которую он ему оставил.

Интересно, что сама записка была не просто оставлена под щетками стеклоочистителя, а тщательно приклеена скотчем рядом с зарядным портом.

insideevs.com

"Перезарядка в такую жару подорвет твой аккумулятор. Погугли, как взрываются батареи Tesla!". Подписался неизвестный как "обеспокоенный житель".

Владелец электромобиля уверен, что это не просто шутка, человек действительно беспокоился. Даже несмотря на то, что на улице было около 30 градусов, что никак нельзя назвать запредельной жарой.

Ранее Tesla рассказала, как часто в ее электромобилях происходит возгорание.

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