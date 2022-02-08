Ожидаются частые скачки напряжения и потеря мощности: эксперты сделали прогноз по развитию рынка электрокаров в Европе

По прогнозам экспертов, количество электрокаров в скором времени значительно увеличится.

Эксперты из компаний EY и Eurelectric заключили, что к 2035 году количество электромобилей в Европе вырастет с 3 миллионов до 130 миллионов авто.

Для того чтобы понять, как такое количество "электричек" повлияет на мировую электрическую сеть, они протестировали шесть различных случаев зарядки. И результат не очень утешительный. Об этом сообщается на официальном сайте EurElectric.

Эксперты пришли к выводу, что мировая электросеть сможет выдержать 100 миллионов электрокаров без особой просадки в мощности. Как только количество одновременной зарядки электромобилей достигнет 50%, появятся первые проблемы с электричеством.

Для того, чтобы улучшить инфраструктуру зарядных станций, и модифицировать электростанции начиная с 2022 года по 2035 год нужно инвестиций на 115 миллиардов евро. Чтобы собрать такую сумму, большинству стран придется ввести специальный налог со всех участников электрической сферы. Итак, будут платить производители электрокаров, компании размещающие пункты зарядок и обычные пользователи электрических авто.

Если учесть такие данные, возможен сценарий, во время которого электромобили могут значительно подорожать. Ведь автопроизводителям придется вкладывать в конечную цену еще и новый налог. Такое положение вещей может значительно задержать полную электрификацию, потому что многие люди просто банально не смогут себе позволить автомобиль на батарее и будут продолжать пользоваться традиционным авто.

Напомним, что почти 70% американцев не расценивают электрокар или гибрид как свою следующую машину.