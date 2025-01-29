Парковка на местах для людей с инвалидностью: какие штрафы ждут нарушителей

Останавливаться на местах для лиц с инвалидностью разрешено только при условии, что на авто есть соответствующий опознавательный знак или у водителя (или пассажира) есть подтверждающие документы.

Право на парковку в специально отведенных местах для людей с инвалидностью имеют только водители, которые сами имеют соответствующие документы, или перевозящие пассажиров с инвалидностью. Однако это правило часто игнорируют, что неоднократно фиксировала патрульная полиция.

Что нужно знать водителям, рассказывает портал "UAmotors".

Останавливаться на местах для лиц с инвалидностью разрешено только при условии, что на авто имеется соответствующий опознавательный знак или у водителя (или пассажира) есть подтверждающие документы.

За нарушение этого правила предусмотрены штрафы:

1020-1700 грн за парковку без права на это;

2040-2550 грн за повторное нарушение;

1020-2700 грн за препятствование водителям с инвалидностью или незаконное использование знака "инвалид за рулем".

Следует учитывать, что полиция может выписать штраф только в том случае, если водитель находится в транспортном средстве во время фиксации нарушения. Если его нет на месте, штраф не налагается.

Напомним, в Украине изменили некоторые правила для водителей. Нововведения вступят в силу через шесть месяцев. Более того, новые изменения произошли и в правилах оформления ДТП. В свою очередь, юристы рассказали, как избежать штрафа по ПДД.