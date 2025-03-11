Передача водительского удостоверения полицейским может привести к штрафу — подробности

При остановке полицией не следует сразу отдавать документы в руки инспектора. Водитель вправе просто предъявить их для ознакомления, держа в руках. Это поможет избежать ситуаций, когда по невнимательности можно получить необоснованный штраф.

Об этом пишет Автотема.

Некоторые инспекторы после получения документов от водителя могут намеренно затягивать их проверку. В результате водитель получает документы обратно уже вместе с постановлением о нарушении, часто даже не успев разобраться в ситуации.

Вместо того чтобы передавать документы патрульному, водители должны просто показать свои права и техпаспорт. Это позволяет избежать ситуаций, когда документы задерживаются вместе со штрафами или другими санкциями.

Если водитель откажется предоставлять документы патрульным, это может привести к штрафу в размере 425 гривен согласно части 1 статьи 126 КУоАП. Однако просто нежелание передать документы в руки копам не является нарушением.

Напомним, в Украине планируют ввести новые штрафы для водителей, использующих транспортные средства, создающие избыточный шум.