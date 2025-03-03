Перегар за рулем: какие напитки оставляют его дольше всего

Следует помнить: даже если вы чувствуете себя трезвыми, запах алкоголя может вызвать неприятные ситуации на дороге.

Управление авто в состоянии алкогольного опьянения не только опасно, но и строго запрещено законом. Однако даже после полного отрезвления запах алкоголя может оставаться, что может привлечь внимание полиции во время остановки.

Об этом пишет "Автотема".

Врач-нарколог объяснил, почему появляется запах алкоголя. Так, в процессе расщепления спирта в организме образуются уксусный альдегид и уксусная кислота. Именно они скапливаются в легких и становятся причиной характерного запаха перегара.

Различные алкогольные напитки оставляют запах на разное время:

Крепкие напитки (водка, коньяк) – запах появляется постепенно, но сохраняется дольше всего.

Пиво (особенно нефильтрованное) – запах ощутимый сразу, однако быстро выветривается.

Слабоалкогольные напитки (вино, ликеры) – имеют похожий эффект с пивом.

От чего зависит продолжительность перегара?

Вид алкоголя: чем выше градус напитка, тем дольше будет держаться запах.

Физиологические особенности человека: молодые и люди с большей массой тела быстрее избавляются от перегара, а у пожилых и худых запах остается дольше.

Закуска: употребление пищи замедляет расщепление алкоголя, что может продлить сохранность запаха.

Напомним, юристы объяснили, как правильно отвечать на провокационный вопрос патрульных: "Когда последний раз употребляли алкоголь?".