Перегрев двигателя летом: эффективный лайфхак, который может спасти ваш автомобиль

Автомобиль

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Ситуация знакома многим водителям: за окном +35 °C, движение по улицам затруднено, кондиционер работает по полной, и вдруг стрелка температуры стремительно поднимается в красную зону. Остановиться негде — ни обочины, ни парковки рядом. Именно в такой момент решающим может стать простой, но малоизвестный трюк: включить печку по полной.

Об этом пишет «Автопилот».

Этот метод, хоть и кажется нелогичным в жару, имеет вполне техническое объяснение и подтвержден механиками, уже не раз спасавшими клиентов благодаря ему.

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Чтобы понять эффективность метода, нужно коротко вспомнить, как работает система охлаждения двигателя. В ее основе — антифриз, который циркулирует через радиатор и уносит тепло от мотора. В нормальных условиях термостат регулирует эту циркуляцию, открывая «большой круг», когда двигатель нагревается.

Но в экстремальных условиях — жара, пробка, повышенная нагрузка от кондиционера, неисправности радиатора — этого недостаточно.

Включив печку, водитель активирует дополнительный теплообменник — радиатор салонного обогревателя. Горячий антифриз начинает циркулировать и через него, а вентилятор обдувает его воздухом, что еще больше усиливает охлаждение системы.

Как правильно действовать при перегреве:

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Немедленно выключите кондиционер. Он создает дополнительную нагрузку на двигатель. Включите печку на максимальную температуру. Да, даже в жару. Поставьте обдув на высокую скорость. Откройте все окна — горячий воздух должен выходить из салона. Следите за температурной стрелкой. Если она стабилизируется или опускается — вы выиграли время.

Не открывайте крышку радиатора или бачка на горячем двигателе! Это очень опасно — температура антифриза превышает 100 °C, и под давлением он может вызвать сильные ожоги.

Важно помнить: этот трюк — не ремонт, а аварийная мера, позволяющая безопасно добраться до СТО или хотя бы обочины.

После остановки:

Заглушите двигатель и дайте ему остыть не менее 20–30 минут.

Только после этого аккуратно проверьте уровень антифриза.

Если видите потеки, трещины или запах охладителя — обратитесь к специалисту.

Стоимость ремонта в таких случаях может достигать от 30 до 100 тысяч гривен, что вполне сравнимо с ценой подержанного авто.

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Напомним, резкий скрип или визг, раздающийся из-под колес, может мгновенно вызвать панику у любого водителя . Первая мысль — тормозные колодки стерты, диски повреждены, а значит дорогой ремонт. Но в действительности не все так страшно.

В большинстве случаев скрип — это не поломка, а следствие банального загрязнения.

Метод прост: разогреть тормозную систему через несколько интенсивных, но контролируемых торможений. Эту процедуру водители называют «прожиганием тормозов». Найдите безопасное место — пустая парковка или прямой участок дороги, разгоните авто до 60–70 км/ч, и 3–5 раз резко притормозите. Это позволит уничтожить налипшую грязь и вернуть тишину на поворотах.