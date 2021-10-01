Переход на зимнюю резину: водителям рассказали, какие мошеннические схемы действуют на шиномонтаже

Переход на зимнюю резину: водителям рассказали, какие мошеннические схемы действуют на шиномонтаже

Водителям предлагают ненужные услуги, на которые могут пойти дополнительные расходы.

Вскоре водителям придется установить на свои автомобили зимнюю резину. Однако из-за этого на шиномонтаже могут просто "обокрасть" по разным причинам.

Об этом сообщает сайт Amprecar, на котором рассказали об основных мошеннических схемах на таких сервисах.

Главной проблемой на рынке являются завышенные цены. Сотрудникам автосервиса все равно, с колесами какого диаметра работать, но стоимость этой услуги зависит именно от размера покрышек.

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Также иногда на шиномонтаже специально находят дефекты резины и убеждают владельца авто, что сразу же необходимо устранить все неисправности. Обычно говорят, что колесо разбалансированное.

Кроме того, могут предлагать и другие ненужные услуги, вроде заправки шин азотом.

Другими популярными и ненужными услугами являются обработка колес медной мастикой, очистки ступиц от грязи и замена болтов.

Ранее сообщалось, что автомобилистам рассказали, почему не стоит заранее менять летние шины на зимние.

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