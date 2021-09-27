Переходили дорогу по пешеходному переходу: под Киевом Daewoo Lanos сбил женщину с 10-летним внуком (фото)

Переходили дорогу по пешеходному переходу: под Киевом Daewoo Lanos сбил женщину с 10-летним внуком (фото)

Женщину и ребенка доставили в местную больницу.

Под Киевом Daewoo Lanos сбил женщину с 10-летним внуком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло 27 сентября во поселке Великая Дымерка в Броварском районе.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Сегодня утром в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в поселке Великая Дымерка. По предварительной информации, 63-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу с 10-летним внуком, когда на них совершил наезд автомобиль Daewoo Lanos", — говорится в сообщении.

Женщину и ребенка доставили в местную больницу.

Автомобиль, которым управлял 29-летний местный житель, изъят как вещественное доказательство и помещен на площадку временного содержания.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Следователи полиции Броварского района выясняют обстоятельства совершенного ДТП.

Напомним, в Киеве женщина на внедорожнике рылась в сумочке и разбила три машины.

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