"Переобуть" авто на зиму станет дороже: почему выросли цены на шины

Эксперты прогнозируют, что резина и в дальнейшем продолжит расти в цене.

В этом году установление зимних шин на автомобиль станет дороже. Резина подорожала из-за ряда причин и продолжит подниматься в цене.

Как сообщает сайт UBR, эксперты прогнозируют, что в 2021-м подготовить авто к зиме будет на 15% дороже, чем в прошлом году.

О повышении цен предупреждали еще летом, когда стало известно о дефиците натурального каучука, который является важным сырьем в производстве шин.

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Его предложение резко снизилось из-за увеличения спроса от медицинской отрасли в связи с пандемией коронавируса, неурожая, вызванного катаклизмами, и распространения болезни деревьев, из которых добывают материал.

Также на рост цен повлияла стоимость доставки из Китая и азиатских стран, которая увеличилась в несколько раз. Эксперт отмечает, что это также влияет на стоимость резины и уменьшение ее количество в магазинах. Ряд производителей повысил цены некоторых позиций на 5-10%, и эта тенденция продолжится.

Кроме того, подорожание шин ускорилось из-за того, что их производители не могут в полном объеме удовлетворить повышение спроса после спада в 2020 году. Некоторые заводы до сих пор работают не на полную мощность.

Специалист рассказал, что резина от популярных брендов будет стоить очень дорого, а запасы с прошлых лет очень быстро продаются. В то же время новые шины не успевают привести. Наблюдается, что некоторые размеры подорожали на 30%, а большая резина сейчас в дефиците.

Самый распространенный размер "колес" 205-55-16 популярных моделей в эконом- и премиум-сегменте стоит от 1100 грн до 2700 грн. Наибольшим спросом в Украине в среднем сегменте ползуются шины Hankook, а в "премиум" — Michelin X-Ice Snow.

Ранее сообщалось, что на шиномонтажах действуют мошеннические схемы.

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