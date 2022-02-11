Перепутал дорогу с замерзшим озером: водитель новенького Ford Bronco эпически утопил свой внедорожник

Мужчине удалось достать свой автомобиль только через два дня.

В американском штате Огайо, владелец нового Ford Bronco утопил свой внедорожник в замерзшем озере.

Водитель внедорожника проехал мимо знака "дорога закрыта" и перепутал замерзшее озеро с дорогой. Результат ожидаемый – автомобиль оказался в воде. Об этом сообщает издание The Drive.

Под тяжестью немалого авто лед не выдержал и треснул. Машина погрузилась в воду по самую крышу, поэтому авто смогли вытащить только через несколько дней. Очевидцы рассказывают, что в этом месте действительно дорога, но ночью мужчина не увидел, что он сбился с пути и попал в беду.

Сверху образовалась ледяная корка, которая выросла со льдом, покрывавшим более высокую часть дороги, образовав однородную поверхность. Это и сбило с толку владельца Bronco, а знак он мог не заметить из-за вьюги.

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Многие водители жаловались на крышу авто, из-за того, что в салон постоянно попадает снег, но в этом случае он очень помог. Когда машина начала уходить под воду, мужчина открыл свою крышу и именно через нее ему и пассажирам удалось вылезти из ловушки.

К счастью, обошлось без жертв и травм. Водитель дождался пока уровень реки вернется в норму и вытащил свое авто из воды. Конечно, после нескольких дней в воде автомобиль был в довольно плохом состоянии. Скорее всего, мы можем скоро ждать его на нашем рынке, как "не бит" и "не крашен".

Напомним, что Ford представил новую версию внедорожника, который "взорвал" рынок продаж.