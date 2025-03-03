Пересечение границы для водителей изменилось: кого больше не выпустят из страны

Эти изменения были приняты правительством Украины и направлены на усиление контроля за пересечением границы во время военного положения.

В Украине вступили в силу новые правила пересечения границы для водителей, занимающихся перевозкой гуманитарной и медицинской помощи. Теперь они не могут выезжать по упрощенной процедуре через систему "Путь", а должны соответствовать общим критериям выезда, определенным правительством.

Об этом пишет "Твоя машина".

Ранее водители-гуманитарщики имели возможность получить разрешение на выезд через систему "Путь", решение о чем принимали Мининфраструктуры или областные военные администрации. Однако этот механизм больше не работает.

Теперь все водители, которые перевозят гуманитарную помощь, могут выезжать за границу только по общим правилам, т.е. если они подпадают под разрешенные законом категории лиц.

Кто теперь может пересечь границу

Согласно обновленным нормам, право на выезд имеют:

Лица, исключенные из военного учета.

Мужчины, воспитывающие троих и более детей.

Остальные категории лиц, определенные действующим законодательством.

Таким образом, без специального разрешения в системе "Путь" водители больше не могут уезжать, если они не подпадают под общие критерии правительства.

Обновленные требования уже действуют после их официального опубликования. Пограничники больше не пропускают водителей, ранее получавших разрешения через “Путь”, если они не соответствуют общим нормам выезда.

Напомним, с наступлением весны автомобиль нуждается в тщательной диагностике, ведь зимние условия оставляют отражение на состоянии ключевых узлов и систем. Холод, реагенты и дорожная грязь могут повредить отдельные детали, поэтому важно своевременно проверить машину во избежание неисправностей в теплый период.

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