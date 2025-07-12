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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Пересечение границы на авто: что изменилось для водителей

Для беспрепятственного выезда за границу на автомобиле теперь нужен официальный сертификат технического осмотра.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Проверка документов

Проверка документов / © ТСН

Украинцам, которые планируют поездку на автомобиле за границу, следует учесть новые требования. Отныне без сертификата технического осмотра транспортное средство не пропустят через границу, это касается как легковых автомобилей, так и грузовиков. Речь идет о путешествиях в Молдову.

Об этом пишет Автотема.

Сертификат техосмотра — это официальный документ, подтверждающий исправность машины. Его выдают только после проверки на сертифицированной станции техобслуживания. Документ удостоверяет, что автомобиль соответствует стандартам безопасности и экологическим нормам. Если водитель не сможет его предъявить, пограничники имеют право не пропустить авто и отправить обратно в Украину.

Кроме этого сертификата, на границе с Молдовой будут проверять и обычный набор документов: действительный биометрический или загранпаспорт, водительское удостоверение (лучше международного образца), техпаспорт на авто, международную автостраховку «Зеленую карту» и оплаченный дорожный сбор — виньетку.

Если вы путешествуете с детьми, будьте готовы показать свидетельство о рождении или детский паспорт. В случае поездки ребенка с одним из родителей или другими родственниками нужна нотариально заверенная доверенность.

Кроме того, на границе усилен контроль за ввозом товаров. Запрещено ввозить оружие, наркотики, мясные и молочные продукты, саженцы без надлежащих документов, а также рецептурные лекарства без рецепта. Нарушение этих правил грозит изъятием товаров и административной ответственностью.

Поэтому перед поездкой советуем тщательно подготовить все необходимые документы и проверить техническое состояние авто, чтобы избежать неприятностей на границе.

Напомним, ранее мы писали о том, что о странах, где не признают украинское водительское удостоверение. Хотя украинские удостоверения имеют международный статус, они не действуют в ряде государств.

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