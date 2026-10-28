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"Переобуйте" автомобили уже сейчас: какой будет погода в Украине до конца октября
В начале ноября в Украине будет постепенно холодать, а дожди местами могут переходить в мокрый снег.
Из-за изменения погодных условий водителям в Украине следует позаботиться о замене летних шин на зимние, хотя резкого похолодания и устойчивого снежного покрова в ближайшее время синоптики не ожидают.
Об этом сообщила начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина.
Почему водителям советуют не откладывать замену шин
По словам Натальи Птухи, в начале ноября возможны погодные условия, характерные для зимнего периода. Температура будет постепенно снижаться как ночью, так и днем, а осадки могут приобретать смешанный характер.
В частности, вместо обычного дождя иногда возможны дождь с мокрым снегом или мокрый снег.
«Это как раз та погода, которая присуща ноябрю», — объяснила синоптикиня.
Она подчеркнула, что водителям уже стоит задуматься о сезонной замене шин, поскольку предпосылки для появления смешанных осадков постепенно формируются.
В то же время синоптики пока не прогнозируют резкого снижения температуры, морозов или продолжительных снегопадов со стойким снежным покровом в течение следующей недели.
По словам Птухи, прогнозы на конкретные даты будут уточняться по мере приближения к ним. Официальные прогнозы погоды Укргидрометцентр предоставляет на три-пять суток.
Какая будет погода в Украине 29-31 октября
По прогнозу Укргидрометцентра, в конце октября в разных регионах Украины ожидаются отличные погодные условия.
В четверг, 29 октября, небольшие и умеренные дожди возможны почти по всей стране, кроме западных и восточных областей. На юге ночью местами ожидаются сильные осадки. В западных регионах ночью и утром возможны туманы.
В пятницу, 30 октября и субботу, 31 октября, будет преобладать погода без существенных осадков.
Температура воздуха в конце октября составит в среднем по Украине:
ночью — от +2 до +10 °C;
днем от +7 до +14 °C.
На юге будет теплее: ночью ожидается от +8 до +13 °C, а днем от +12 до +17 °C.
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