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"Переобуйте" автомобили уже сейчас: какой будет погода в Украине до конца октября

В начале ноября в Украине будет постепенно холодать, а дожди местами могут переходить в мокрый снег.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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"Переобуйте" автомобили уже сейчас: какой будет погода в Украине до конца октября

Зимние шины / © Associated Press

Из-за изменения погодных условий водителям в Украине следует позаботиться о замене летних шин на зимние, хотя резкого похолодания и устойчивого снежного покрова в ближайшее время синоптики не ожидают.

Об этом сообщила начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина.

Почему водителям советуют не откладывать замену шин

По словам Натальи Птухи, в начале ноября возможны погодные условия, характерные для зимнего периода. Температура будет постепенно снижаться как ночью, так и днем, а осадки могут приобретать смешанный характер.

В частности, вместо обычного дождя иногда возможны дождь с мокрым снегом или мокрый снег.

«Это как раз та погода, которая присуща ноябрю», — объяснила синоптикиня.

Она подчеркнула, что водителям уже стоит задуматься о сезонной замене шин, поскольку предпосылки для появления смешанных осадков постепенно формируются.

В то же время синоптики пока не прогнозируют резкого снижения температуры, морозов или продолжительных снегопадов со стойким снежным покровом в течение следующей недели.

По словам Птухи, прогнозы на конкретные даты будут уточняться по мере приближения к ним. Официальные прогнозы погоды Укргидрометцентр предоставляет на три-пять суток.

Какая будет погода в Украине 29-31 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, в конце октября в разных регионах Украины ожидаются отличные погодные условия.

В четверг, 29 октября, небольшие и умеренные дожди возможны почти по всей стране, кроме западных и восточных областей. На юге ночью местами ожидаются сильные осадки. В западных регионах ночью и утром возможны туманы.

В пятницу, 30 октября и субботу, 31 октября, будет преобладать погода без существенных осадков.

Температура воздуха в конце октября составит в среднем по Украине:

  • ночью — от +2 до +10 °C;

  • днем от +7 до +14 °C.

На юге будет теплее: ночью ожидается от +8 до +13 °C, а днем от +12 до +17 °C.

Напомним о 15 функциях автомобиля, которые удивят даже опытных водителей.

Также ранее речь шла о четвертом, белом сигналах светофора.

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