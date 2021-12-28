Первую партию нового флагманского кроссовера Geely на базе Volvo разобрали за восемь минут

Его владельцы получат пожизненную гарантию на автомобиль и аккумулятор, а также бесплатную помощь на дороге.

Первый тираж нового кроссовера Geely KX11, построенный в кооперации со специалистами шведской Volvo, вызвал безумный ажиотаж на рынке Китая.

Об этом сообщает Autohome.

Новинка стала третьей моделью компании, использующей платформу Compact Modular Architecture (CMA), после моделей Xingyue и Xingrui. В основу новинки легла архитектура CMA, на которой базируется кроссовер Geely Tugella и седан Preface, а также кроссовер Volvo XC40.

В Поднебесной этот автомобиль называется Xingyue L. В передней части внимание привлекает огромная пятиконечная решетка с вертикальными ламелями, тонкие светодиодные фары с необычной графикой и массивный бампер с большими воздухозаборниками. Кроссовер получил цифровой кокпит с несколькими мониторами, а конфигурация салона будет 5- или 7-местной, в зависимости от потребностей клиентов. В оснащение салона войдет огромный экран, объединяющий в себе цифровую приборную панель, мультимедийную систему и тачскрин для переднего пассажира.

autohome

Заряжать от сети Geely KX11 с силовой установкой Hi-X не нужно, то есть речь идет об обычном HEV-гибриде. Заявленные характеристики – одни из самых лучших в сегменте: 4,8-метровый кроссовер тратит 4,3 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле, автономность достигает отметки 1 300 километров, а в ходе рекордного заезда Geely удалось проехать на одном баке бензина 1 426 км.

Гибридный Geely KX11 оснащается силовой установкой, состоящей из трехцилиндрового 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя, встроенного в роботизированную коробку передач. Суммарная отдача — 244 лошадиные силы и 540 Нм крутящего момента, однако особенности конструкции и схема работы трехступенчатой системы держатся в секрете.

Относительно стоимости Geely KX11, она составляет 173 700 юаней, что эквивалентно 27 300 долларам или 743 тысячам грн. Покупатели гибридных кроссоверов из первой партии получат не только пожизненную гарантию — Geely объявила, что депозит в размере 5 тысяч юаней будет удвоен, то есть клиенты получат трехпроцентную скидку.

Ранее рассказывалось о том, что Geely возвращается на рынок Украины.