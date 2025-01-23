Первый автомобиль: какие модели станут лучшим выбором 2025 года

В 2025 году выделено десять лучших авто для новичков, отвечающих критериям надежности и экономичности.

Если вы ищете свой первый автомобиль, эксперты CarBuzz советуют обратить внимание на модели, сочетающие доступную цену, высокую надежность и экономичность. В 2025 году выделено десять лучших авто для новичков, отвечающих этим критериям.

1. Nissan Versa (692-854 тыс. грн)

• Двигатель: 1,6 л, 122 л.с., 155 Нм.

• Расход горючего: 6,7 л/100 км.

• Особенности: высокий рейтинг надежности (87/100 JD Power), 7-дюймовый экран, базовые системы безопасности.

Hyundai Kona 2025

2. Hyundai Kona (1,015-1,328 млн грн)

• Двигатели: 2,0 л (147 л.с.), 1,6 л турбо (190 л.с.).

• Расход горючего: до 6,9 л/100 км.

• Особенности: компактный SUV с современными технологиями (Apple CarPlay, Lane Keeping Assist).

Honda Civic 2025

3. Honda Civic (1,007-1,325 млн грн)

• Двигатель: 2,0 л, 158 л.с.

• Расход горючего: 6,3 л/100 км.

• Особенности: Honda Sensing, комфортный салон, отличная управляемость.

Toyota Corolla Hybrid

4. Toyota Corolla Hybrid (988 тыс.–1,188 млн. грн)

• Двигатель: гибридный 1,8 л, 122 л.с.

• Расход горючего: 4,7 л/100 км.

• Особенности: экономичный гибридный двигатель, премиальная отделка.

Mazda CX-30

5. Mazda CX-30 (1,038-1,533 млн грн)

• Двигатели: 2,5 л (191-250 л.с.).

• Расход горючего: 7,6–8,7 л/100 км.

• Особенности: премиальный интерьер, высокий уровень безопасности, динамичный характер.

Форд Маверик

6. Ford Maverick (1,096-1,666 млн грн)

• Двигатели: гибридный 2,5л (191 л.с.), 2,0л турбо (250 л.с.).

• Расход горючего: 6,4 л/100 км (гибрид).

• Особенности: компактный пикап с отличной грузоподъемностью.

Subaru WRX

7. Subaru WRX (1,483-1,894 млн грн)

• Двигатель: 2,4л турбо, 271 л.с.

• Расход горючего: 9,8 л/100 км.

• Особенности: спортивный характер, полный повод, надежность в любых условиях.

Kia K4

8. Kia K4 (880 тыс.–1,165 млн грн)

• Двигатель: 2,0 л, 147 л.с.

• Расход горючего: 6,9 л/100 км.

• Особенности: современный дизайн, экономичность, базовая оснастка.

Chevrolet Trax

9. Chevrolet Trax (846 тыс.–1,007 млн грн)

• Двигатель: 1,2 л турбо, 137 л.с.

• Расход горючего: 7,1 л/100 км.

• Особенности: практичный недорогой кроссовер с базовыми опциями.

Toyota Corolla Cross Hybrid

10. Toyota Corolla Cross Hybrid (1,178-1,310 млн грн)

• Двигатель: гибридный 2,0л, 196 л.с.

• Расход горючего: 5,6 л/100 км.

• Особенности: просторный салон, высокий рейтинг надежности.

Эти модели сочетают в себе комфорт, технологичность и экономичность, делая их идеальным выбором для начинающих водителей в 2025 году.

Напомним, что в Украине нарушение ПДД обычно наказывается административными штрафами, но в отдельных случаях полицейские могут ограничиться предупреждением.