Первый в мире серийный электрический пикап сошел с конвейера: каковы его особенности

Первый в мире серийный электрический пикап сошел с конвейера: каковы его особенности

Он может проехать на одном заряде 505 километров и разгоняется до 96 км/ч за 3,0 секунды.

Компания Rivian начала производство первого в мире электрического пикапа R1T.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter генеральный директор компании Роберт Скариндж.

"После нескольких месяцев подготовок перед производством, сегодня утром наш первый серийный автомобиль сошел с производственной линии! Коллективные усилия нашей команды сделали этот момент возможным. Мы не можем дождаться, чтобы доставить их в руки наших клиентов!", — написал Скариндж.

R1T дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе 2018 года, а его выход был запланирован на 2020 год. Из-за коронавируса этого не произошло, и затем выпуск модели неоднократно задерживался из-за различных вопросов.

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Емкость аккумулятора не раскрывается, но известно, что электрический пикап может проехать на одном заряде 505 километров. Он имеет полный привод и розганяться до 96 км/ч за 3,0 секунды.

Электрокар имеет зарядное устройство на 11,5 кВт, которое позволяет получить до 40 километров пробега за час заряда. А с быстрой зарядкой постоянного тока — 225 км за 20 минут. Грузовой отсек пикапа имеет почти метр в глубину. Кроме того, авто может буксировать до 4 990 килограмм.

Первые R1T будут производить в комплектации Launch Editions, которая стоит 73 000 долларов. Она оснащена 20-дюймовыми или 22-дюймовыми легкосплавными дисками, кожаным рулем с подогревом, сидениями с экологической кожей и подогревом, аудиосистемой Meridian и 16-дюймовой информационно-развлекательной системой.

В начале следующего года выйдут версии Adventure и Explore. Последний будет стоить от 67 500 долларов. Планируется также, что в 2022 году поступит аккумулятор за 10 000 долларов США, который увеличит дальность хода до более 644 км.

Twitter / RJ Scaringe

Напомним, что R1T еще и может спокойно ездить в воде.

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