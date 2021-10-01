Первый в мире серийный электропикап великолепно преодолел самую сложную трассу для внедорожников: видео

Этот автомобиль имеет 835 "лошадей" мощности.

Как известно, пол месяца назад компания Rivian начала производство первого в мире электрического пикапа R1T.

Теперь, по информации Carscoops, этот автомобиль выехал на дорожные испытания, где его ожидала сложная самая трасса для внедорожников, которая располагается неподалеку от городка Моаб, штат Юта.

Если "Зеленый ад" Нюрбургринга считается Меккой для всех поклонников спортивных автомобилей, то для фанов off-road таким местом можно смело назвать "Врата ада". Причудливый рельеф стал прекрасным местом для тестирования внедорожников и собственных нервов.

Благодаря хорошей геометрической проходимости и длинноходной подвеске преодоление "Ворот ада" для Rivian R1T оказались сложным, но вполне выполнимой задачей. Стоит также отметить, что это первый и пока единственный серийный автомобиль без специальной подготовки, который смог пройти такое испытание.

Добавим, что R1T дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе 2018 года, а его выход был запланирован на 2020 год. Через коронавирус этого не произошло, и затем выпуск модели неоднократно задерживался из-за различных вопросов.

Емкость аккумулятора не раскрывается, но известно, что электрический пикап может проехать на одном заряде 505 километров. Rivian R1T имеет в своем арсенале мощную раму, четыре электромотора суммарной мощностью 835 л.с. На разгон до первой "сотни" пикапу нужно всего 4,9 с, а максимальная скорость достигает 201 км/ч. Пикап имеет полный привод и разгоняется до 96 км/ч за 3,0 секунды.

Первые R1T будут производить в комплектации Launch Editions, которая стоит 73 тысячи долларов. В начале следующего года выйдут версии Adventure и Explore. Последний будет стоить от 67 500 долларов.

Ранее Rivian R1T погрузили в воду для испытаний.

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