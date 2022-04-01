Peugeot и Fiat останавливает производство своих автомобилей в России

Peugeot и Fiat останавливает производство своих автомобилей в России

Компания испытывает проблемы с логистикой и не может получить нужные компоненты для производства.

Автомобильный концерн Stellantis сообщил об остановке завода в России. В компании уверяют, что это обусловлено нехваткой комплектующих, а не нападением России на Украину.

Корпорация производит автомобили марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën и Fiat и теперь производство этих автомобилей в России под угрозой. Об этом изданию BFM TV заявил гендиректор компании Карлос Тавареш.

Единственный российский завод концерна ПСМА Рус, который базируется в Калуге, сейчас не может полноценно работать и выпускать новые автомобили.

"Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить работу из-за нехватки деталей, что не сделает мир лучше", — заявил глава автопроизводителя.

В результате того, что производство придется заморозить, большое количество россиян останется без работы. Сколько продлится кризис в компании не отметили, но наладить новую логистику в военное время довольно сложно.

Напомним, что недавно один из крупнейших производителей подшипников "SKF" заявил, что уходит с российского рынка.

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