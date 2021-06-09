Peugeot выпустит доступный электрический кроссовер, который может появиться на рынке Украины

Эта модель станет конкурентом для Dacia Spring.

Компания Peugeot намерена выпустить новый электрический кроссовер — e-1008.

Об этом сообщает InsideEVs.

Новинка позиционируется производителем, как последователь Peugeot 1007, который появился на рынке в середине 2000-х. Сам электромобиль будет ориентирован на рынок развивающихся стран, в том числе и страны Европы. В таком случае французская новинка имеет все шансы дебютировать и на украинском рынке.

Эта модель станет первой моделью в линейке моделей SUV бренда. На рынке он выступит в роли конкурента Dacia Spring. В Сети уже появились несколько эскизов этой модели.

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Новый e-1008, который позиционируется, как бюджетный автомобиль, будет использовать платформу Stellantis CMP, как Peugeot 208. Что касается внешнего вида, эскизы позволяют нам увидеть линию, которой будут придерживаться дизайнеры.

Модель получит архитектуру CMP и техническими компонентами напомнит Citroen C3. Сообщается, что новинка получит кубические формы, большое пространство в багажном отсеке и салоне. В отличие от комплектации e-2008 этот электрокар станет оснащаться меньшим аккумулятором и двигателем с уменьшенной мощностью в целях достижения баланса между производительностью и автономностью.

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Цены на новинку пока не объявлены. Ожидается, что стоимость электрокара не превысит 15 тысяч долларов.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине стартовали продажи нового хэтчбека Peugeot 208.

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