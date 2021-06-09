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Peugeot выпустит доступный электрический кроссовер, который может появиться на рынке Украины

Peugeot выпустит доступный электрический кроссовер, который может появиться на рынке Украины

Associated Press

Эта модель станет конкурентом для Dacia Spring.

Компания Peugeot намерена выпустить новый электрический кроссовер — e-1008.

Об этом сообщает InsideEVs.

Новинка позиционируется производителем, как последователь Peugeot 1007, который появился на рынке в середине 2000-х. Сам электромобиль будет ориентирован на рынок развивающихся стран, в том числе и страны Европы. В таком случае французская новинка имеет все шансы дебютировать и на украинском рынке.

Эта модель станет первой моделью в линейке моделей SUV бренда. На рынке он выступит в роли конкурента Dacia Spring. В Сети уже появились несколько эскизов этой модели.

© motor.es
motor.es

Новый e-1008, который позиционируется, как бюджетный автомобиль, будет использовать платформу Stellantis CMP, как Peugeot 208. Что касается внешнего вида, эскизы позволяют нам увидеть линию, которой будут придерживаться дизайнеры.

Модель получит архитектуру CMP и техническими компонентами напомнит Citroen C3. Сообщается, что новинка получит кубические формы, большое пространство в багажном отсеке и салоне. В отличие от комплектации e-2008 этот электрокар станет оснащаться меньшим аккумулятором и двигателем с уменьшенной мощностью в целях достижения баланса между производительностью и автономностью.

© motor.es
motor.es

Цены на новинку пока не объявлены. Ожидается, что стоимость электрокара не превысит 15 тысяч долларов.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине стартовали продажи нового хэтчбека Peugeot 208.