Пикап Ford, "взорвавший" рынок продаж, научили заряжать электромобили любых брендов: видео

Также ему можно "доверить" и бытовую технику.

Элекктропикап Ford F-150 Lightning теперь может самостоятельно подзаряжать любые "зеленые" автомобили.

Об этом сообщает Carscoops.

Устройство на борту электрических Ford F-150 обеспечивает скорость зарядки переменным током второго уровня (240В/32А). За час оно способно пополнить запас энергии Mustang Mach-E с батареей емкостью 88 или 91 киловатт-час на 32 километра пути, а Ford E-Transit – на 16 километров. Сам F-150 Lightning за то же время получит от другого F-150 Lightning заряд, которого хватит на 21 километр.

Как считают в Ford, этого вполне достаточно для экстренной помощи владельцам электрокаров на дорогах добраться домой или на ближайшую зарядную станцию.

В то же время процесс относительно простой, поскольку все, что нужно сделать, это подключить адаптер питания к шнуру Ford Mobile Power Cord, а затем подключить его к грузовику. Последний работает с любым электромобилем с портом зарядки J1772, так что возможность зарядки между автомобилями не ограничивается моделями, производимыми концерном Ford.

Добавим, что Ford F-150 Ligthning дебютировал в мае 2021 года. Он стал самым динамичным в серии, оставив должности своих собратьев с двигателями внутреннего сгорания.

Базовая модель получила в свое распоряжение стандартную батарею и двигатель мощностью 426 л. В версии с АКБ увеличенной емкости мощность двигателя будет достигать 563 л.с. Автомобиль способен разгоняться до первой сотни за 4,5 секунды, имеет грузоподъемность 900 кг и способен буксировать за собой прицеп весом 4,5 тонны.

Ранее Ford F-150 Lightning тестировал даже президент США Джо Байден.

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