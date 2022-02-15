Пил шампанское и разговаривал по телефону: полиция Великобритании задержала водителя фургона, который нагло игнорировал все правила ПДД

Пил шампанское и разговаривал по телефону: полиция Великобритании задержала водителя фургона, который нагло игнорировал все правила ПДД

Мужчина решил сделать себе праздник и нарушил несколько десятков правил.

Интересная ситуация произошла в Северном Йоркшире. Там водитель фургона решил нарушить все правила вождения.

Мужчина пил шампанское, разговаривал по телефону и даже общался по видеосвязи и все это за рулем рабочего фургона. Об этом сообщает издание Motor1.

Как сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) каждый год на дороге погибает 3 тысячи водители именно из-за того, что они отвлекаются от дороги. Поэтому действия этого парня были очень рискованны.

Конечно, пока мужчина был занят своим смартфоном и бутылкой шампанского, он на полном ходу влетел в другой автомобиль. Ну и конечно начал скрываться с места происшествия и почти не вызвал еще одно ДТП.

Надо отметить, что именно это и стало поводом просмотра видео с регистратора. Там уже полицейские увидели, чем именно был занят водитель во время движения. В результате нарушитель получил 8 месяцев тюрьмы и увольнение с работы. Также его лишили водительских прав на 32 месяца.

Полицейские заверили, что водителю повезло, что он никого не травмировал, тогда проблемы были бы серьезнее. Так что за рулем отвлекаться не стоит.

Напомним, что в Польше наголову разбили редкую Ferrari.