Побит мировой рекорд: Rolls-Royce создал двигатель мощностью 87 тысяч лошадиных сил

Этого достаточно, чтобы питать город на 90 тысяч жителей.

Британская компания Rolls-Royce создала двигатель мощностью 87 тысяч лошадиных сил.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Как известно Rolls-Royce является одним из важнейших производителей двигателей в мире, который имеет значительное наследие в аэрокосмической промышленности, установил новый мировой рекорд в этой области.

Авиационный двигатель с инновационной трансмиссией PGB показал мощность в 87 тысяч лошадиных сил или 64 мегаватт — такой энергии достаточно, чтобы питать город на 90 тысяч жителей. Это был лишь один из этапов тестирования двигателя, поскольку сейчас идет строительство трансмиссии, которая будет подключена к мотору на функциональном самолете, позже в этом году, передает Auto24.

UltraFan, который можно масштабировать для узкофюзеляжных или широкофюзеляжных самолетов, является ключевым элементом в работе Rolls-Royce над переходом к экологически чистому воздушному транспорту. Двигатель UltraFan с PGB на 25% экономичнее в расходе топлива, чем двигатели Rolls-Royce Trent первого поколения.

Газовые турбины будут и впредь оставаться основой авиации на дальние расстояния в течение многих лет, а эффективность UltraFan поможет улучшить экономику перехода отрасли на более экологичное топливо, которое в ближайшее время будет расти в цене. Первый испытательный запуск двигателя будет проводиться на 100% экологически чистом авиационном топливе.

Ранее рассказывалось о том, что Rolls-Royce создал уникальный кабриолет за 28 млн долларов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку