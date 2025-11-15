Почему аккумулятор разряжается "на ровном месте": эксперт назвал 5 скрытых причин

Аккумулятор / © Pixabay

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда автомобиль, простояв несколько дней, отказывается заводиться из-за разряженного аккумулятора. Автомеханик объяснил, почему это происходит даже с исправной машиной и как избежать проблем, особенно зимой.

Об этом пишет UA.Motors.

Как пояснил специалист, распространенное мнение, что выключенный автомобиль ничего не потребляет, ошибочно. Современная машина постоянно тратит энергию.

Даже на стоянке работают охранные системы, хранится память мультимедиа, активные блоки управления. Все это потребляет ток», — говорит эксперт.

Нормальный ток утечки составляет 5-40 мА. По словам механика, исправная батарея способна выдерживать такой режим до двух месяцев просто летом. Однако зимой этот срок резко сокращается до нескольких недель из-за падения емкости АКБ на холоде.

Что «убивает» аккумулятор быстрее всего

Кроме нормативной утечки, существуют факторы, катастрофически ускоряющие разряд батареи.

Короткие поездки . Это один из основных врагов АКБ. Генератор просто не успевает восполнить энергию, затраченную на запуск двигателя и питание систем. Батарея остается хронически недозаряженной.

Оставленные габариты . Забытые габаритные огни создают серьезную нагрузку. При потреблении 2,5–3 А запуск может оказаться невозможным уже через сутки.

Неисправности. На разряд также влияют неисправности в электричестве, окислившиеся контакты или некорректно установленная «не засыпающая» магнитола.

Автомеханик отмечает, что большинство батарей служат около пяти лет, после чего начинают быстрее терять заряд, особенно при простое.

Чтобы избежать неприятного сюрприза, особенно при низких температурах, специалист рекомендует регулярно проверять ток утечки на СТО. Если автомобиль часто стоит или используется для коротких поездок, аккумулятор необходимо периодически дополнительно заряжать от стационарного устройства.

«Контроль за состоянием аккумулятора значительно снижает риск отказа запуска после длительного стояния», — подытожил эксперт.

