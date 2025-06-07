Почему автомобиль "жрет" горючее: эксперты назвали неочевидную причину перерасходов

Багажник на крыше авто значительно увеличивает расход топлива

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Этим летом водители рискуют зря тратить горючее, если оставят на своих автомобилях один простой аксессуар. Специалисты предостерегают, что эта обычная деталь может значительно увеличить сопротивление воздуха и привести к перерасходу топлива.

Об этом пишет Express.

Чем опасен багажник на крыше

Эксперты RAC (Королевского автомобильного клуба) призвали водителей никогда не оставлять багажник или рейлинги на крыше автомобиля, если они не используются.

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Забыть снять эти элементы может показаться безвредным, но на самом деле это может оказать значительное влияние на потребление горючего.

Насколько увеличивается расход топлива

«Не оставляйте свои рейлинги и багажный бокс на крыше, поскольку они создают сопротивление ветру и заставляют ваш автомобиль использовать больше топлива из-за эффекта “аэродинамического сопротивления“. Этот эффект усиливается тем больше, чем быстрее вы едете», — предупредили эксперты RAC.

По данным Energy Saving Trust, пустой багажник на крыше прибавляет 16% сопротивления при движении со скоростью 120 км/ч. На той же скорости багажный бокс на крыше прибавляет 39%, что существенно уменьшает экономичность автомобиля с точки зрения расхода топлива. Итак, если вы не поленитесь, и снимете с крыши машины багажник, который не используете, это уменьшит аппетиты автомобиля и поможет значительно сэкономить на горючем.

Напомним, эксперты не советуют в жару заливать полный бак. Причина — расширение топлива при нагревании, что может вызвать подтекание бака и даже возгорание автомобиля.

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