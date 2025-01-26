Почему автомобили имеют разное расположение горловины бензобака: раскрываем тайну

Размещение горловины бензобака в автомобилях разрабатывается с учетом безопасности и удобства заправки на дороге.

Различное расположение горловины бензобака у леворульных и праворульных авто обусловлено особенностями конструкции и безопасностью.

Об этом пишет издание UaMotors.

В леворульных моделях автомобилей горловина бензобака часто расположена справа для удобства заправки и повышения безопасности. Это позволяет избежать удара дверью о бензоколонку и уменьшает проникновение пара топлива в салон. Такое расположение также безопаснее при заправке из канистры на обочине.

Причины расположения горловины бензобака слева в праворульных азиатских автомобилях аналогичны используемым в леворульных моделях. Однако при правостороннем или левостороннем движении удобство расположения горловины исчезает. В некоторых случаях азиатские автопроизводители поставляют леворульные машины слева расположенной горловиной, что объясняется конструктивными соображениями.

Напомним, в Украине с 4 февраля 2025 г. введут обновленную тестовую онлайн-регистрацию для всех услуг, используя поэтапный подход для обеспечения непрерывного обслуживания.

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