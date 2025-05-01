Эксперты назвали главные преимущества бюджетных автомобилей / © Pixabay

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Бюджетные автомобили часто остаются в тени люксовых моделей, но специалисты убеждены, что именно они могут быть самым практичным выбором для украинцев.

Об этом пишет UA MOTORS.

Первый и очевидный плюс – это экономия. Цена покупки значительно ниже, однако выгоды не ограничиваются только этим. Владельцы таких авто обычно имеют более низкие затраты на обслуживание, более дешевые страховки и меньший риск дорогостоящих поломок благодаря простым двигателям . Компактные габариты позволяют экономить даже на парковке в большом городе.

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Второй плюс – технологии. Современные бюджетные модели, такие как Kia или Nissan, могут похвастаться системами автоматического торможения, контроля полосы движения , поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Еще недавно такие функции считались эксклюзивом для премиум-класса.

Компактность и маневренность делают бюджетные авто удобными для городских условий. Их простота конструкции означает более высокую надежность и более доступный ремонт.

Кроме того, многие модели доступны в версиях с гибридными или электрическими силовыми установками, что позволяет экономить на топливе и снижать вредные выбросы.

Напомним, перед заключением соглашения о покупке авто его следует проверить. Есть четыре способа, с помощью которых можно быстро определить надежность и безопасность б/у бензинового или дизельного автомобиля.