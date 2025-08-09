ТСН в социальных сетях

Почему частая замена масла может привести к лишним тратам и поломке авто

Совет менять масло каждые 3000 миль — пережиток прошлого. Эксперты объяснили, когда на самом деле нужна замена и как избежать вреда двигателю.

Автомобильное масло

Автомобильное масло / © pixabay.com

Совет менять моторное масло каждые 3000 миль (примерно 4,8 тыс. км) десятилетиями считался правилом для автомобилистов. Однако сегодня эксперты называют его устаревшим и предупреждают: чрезмерная осторожность может привести к лишним тратам и даже навредить двигателю.

Об этом сообщило издание Ехргеѕѕ.

Все автомобили с двигателями внутреннего сгорания, кроме электромобилей, нуждаются в регулярном техническом обслуживании моторным маслом. Оно смазывает детали, уменьшая трение и обеспечивая стабильную работу двигателя. Со временем в масле накапливаются грязь и примеси, поэтому замена все же необходима.

Частота этого обслуживания зависит от типа масла, пробега и условий эксплуатации. По данным RAC, современным автомобилям достаточно менять масло каждые 5000-7500 миль (8-12 тыс. км), ведь новые двигатели являются более прочными и эффективными.

Специалисты предостерегают: выбор более дешевых масел для более частой замены не всегда оправдан. Продукты низкого качества могут не иметь нужных присадок и хуже защищать детали, что повышает риск износа и поломки.

Рекомендуемый тип и маркировку масла можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если есть сомнения, стоит обратиться к механику, который посоветует подходящий вариант и проведет замену без риска для вашего авто.

