Двигатель авто / © Pixabay

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Частые короткие поездки на отрезки в несколько километров наносят автомобилю гораздо больше вреда, чем многочасовая гонка автобаном. Из-за отсутствия должного прогрева двигателя в системе оседает конденсат, а горючее начнет растирать и разжижать моторное масло.

Эксперты издания auto-swiat.pl составили перечень силовых агрегатов, способных выдерживать подобный городской ритм, и тех, покупать которые для таких задач категорически не стоит.

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Если ваш ежедневный автомобиль — это дизель или бензиновый мотор с прямым впрыском, старайтесь хотя бы еженедельно совершать длительные заезды по трассе. Это позволит мотору и выхлопной системе полноценно выйти на рабочий температурный режим.

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Лучший вариант: атмосферные бензиновые двигатели

Идеальным выбором для коротких расстояний есть простые малообъемные атмосферные бензиновые двигатели с косвенным (распределенным) впрыском топлива (например, 1.0 MPI).

Почему они самые лучшие:

У них нет турбонаддува, непосредственного впрыска, двухмассовых маховиков и сложных фильтров (GPF/DPF);

Они дешевле в обслуживании, долговечны и устойчивы к недогреву;

На первичном рынке такие моторы вымирают, но их еще предлагают Fiat, Suzuki, Skoda и Renault.

Почему другие типы двигателей не подходят для города?

1. Бензиновые двигатели с непосредственным впрыском

На прохладном движке часть бензина оседает на стенах цилиндров и смывается в моторное масло. Если ездить только на короткие расстояния, масло не прогревается до требуемой температуры, бензин с нее не улетучивается, что приводит к быстрой деградации смазки и ускоренному износу деталей.

2. Современные дизели

Современный дизельный двигатель — самый плохой выбор для города. Для регенерации фильтра твердых частиц (DPF) требуется длительная езда под погрузкой. В городе процесс обжига постоянно прерывается, что приводит к засорению DPF, попаданию солярки в масло и дорогостоящему ремонту.

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3. Электромобили

С технической точки зрения, электрокар — идеальное решение для коротких расстояний. Ему не нужен прогрев, он не имеет разбавляемого топливом масла и сажевых фильтров. Главные минусы — высокая стоимость покупки и сложность подзарядки, если нет собственного гаража или паркоместа.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших автомобилей для активного отдыха и путешествий.

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