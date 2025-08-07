Почему дизельный двигатель перегревается: критическая причина, которую игнорируют водители

Автомобиль / © pixabay.com

Перегрев дизельного двигателя — одна из самых серьезных проблем, которую водители часто игнорируют до последнего. Современные дизели работают при высоких температурах, поэтому даже незначительное нарушение баланса внутри двигателя может привести к критическим последствиям. Одной из главных, но малозаметных причин перегрева является забитый воздушный фильтр.

Об этом пишет Jalopnik.

Загрязненный фильтр ограничивает подачу воздуха в сгорающие камеры, нарушает правильное соотношение топливно-воздушной смеси, что заставляет мотор работать на обогащенной смеси с повышенной температурой. В таких условиях двигатель быстро перегревается, особенно при буксировке, движении вверх или перевозке тяжелых грузов.

Среди симптомов — черный дым из выхлопной трубы, потеря мощности, повышенный расход горючего, а иногда и возгорание индикатора Check Engine. И хотя проблема кажется незначительной, последствия могут стоить тысячи гривен.

Чтобы избежать критических поломок, эксперты советуют менять воздушный фильтр каждые 15–20 тысяч километров и проверять его состояние при каждой замене масла. Кроме того, следите за уровнем антифриза, состоянием радиатора, вентилятора и термостата — все эти элементы также отвечают за стабильную температуру работы двигателя.

Если стрелка температуры внезапно пойдет вверх — не медлите. Остановитесь, заглушите мотор и вызывайте техпомощь. Иногда простое решение может уберечь ваш автомобиль от серьезного ремонта.

