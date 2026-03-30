Почему "гниет" кузов авто: какие роковые ошибки ускоряют разрушение металла

Коррозия кузова — это «онкология» для автомобиля, которую проще предотвратить, чем «лечить». Эксперты назвали критические ошибки владельцев машин, которые вместо защиты лишь ускоряют появление ржавчины.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Ржавчина на авто — ошибки водителей

Неправильное нанесение антикоррозийного покрытия

После покупки авто многие владельцы пытаются самостоятельно обработать кузов антикором, но часто делают это с нарушениями. Основой успеха является правильная подготовка поверхности перед нанесением защитного слоя.

Кузов необходимо тщательно очистить от грязи и следов ржавчины, чтобы антикоррозийное средство хорошо сцепилось с поверхностью. Перед обработкой авто следует вымыть и полностью высушить, ведь остатки загрязнений в сочетании с антикором могут только ускорить коррозионные процессы.

Обработка старых авто с уже имеющейся коррозией

Очаги ржавчины на старых автомобилях требуют особенно тщательного подхода. Перед нанесением защитного покрытия такие участки следует обезжирить и загрунтовать, иначе коррозия продолжит распространяться даже после обработки.

Выбор антикоррозионных средств

Использование смазки или битума не обеспечивает надлежащей защиты. Нужно выбирать специализированные антикоррозийные средства. Также не стоит разбавлять их растворителями, поскольку это снижает эффективность покрытия.

Осторожность с пластиковыми элементами

Защитные пластиковые накладки могут накапливать влагу и грязь под собой, что способствует появлению ржавчины. Перед их установкой необходимо качественно подготовить поверхность кузова.

Подготовка перед нанесением воска

Автомобильный воск является хорошей дополнительной защитой, однако перед его использованием поверхность нужно тщательно очистить. Если останутся пыль, грязь или ржавчина, воск лишь «запечатает» эти дефекты.

Нанесение пленки на авто

Виниловую пленку можно наклеить самостоятельно, но важно соблюдать технологию. Попадание пыли, воды или грязи под покрытие может стать причиной развития коррозии.

Небрежное отношение к состоянию автомобиля часто имеет негативные последствия. Ржавчина на кузове — это серьезный сигнал, который не стоит игнорировать. Именно поэтому важно регулярно осматривать авто, чтобы вовремя выявлять проблемы и поддерживать его в надлежащем состоянии.

К слову, эксперты выделяют пять популярных моделей, которые быстрее всего подвергаются коррозии из-за слабой защиты или некачественного металла: это Ford Focus II (2004 — 2011), Opel Astra H (2004 — 2014), Nissan Almera Classic (2006 — 2012), Chevrolet Aveo (2003 — 2015), Renault Logan (2005 — 2019). Чтобы уберечь авто, важно регулярно мыть его после зимы, вовремя подкрашивать сколы, прочищать дренажные отверстия и проводить дополнительную антикоррозийную обработку уязвимых зон.