Почему кондиционер в авто не холодит: основные причины и решения

Кондиционер в авто / © Getty Images

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С наступлением летнего зноя автомобильный кондиционер становится незаменимой частью комфортной поездки. Однако многие водители сталкиваются с ситуацией, когда система перестает эффективно охлаждать воздух или из воздуховодов начинает поступать неприятный запах. Это может свидетельствовать об утечке хладагента, требующего дозаправки.

Об этом пишет GSMInfo.

Как объясняют специалисты, кондиционер — сложная система с алюминиевыми трубками, в которых циркулирует масло и фреон. С годами из-за вибраций и старения материалов герметичность системы нарушается, в частности пересыхают резиновые уплотнители. В результате — постепенная утечка фреона даже в новых авто.

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Среди основных признаков проблемы:

слабое или отсутствующее охлаждение воздуха;

частое выключение компрессора из-за нехватки давления;

появление затхлого или постороннего запаха;

шипение или свист при включении кондиционера.

Специалисты отмечают: если кондиционер начал работать неэффективно, одной заправки может оказаться недостаточно. В таких случаях рекомендуется полная диагностика: проверка герметичности, замена уплотнений, шлангов, осушителя и очистка системы.

Кроме того, важно регулярно проводить антибактериальную чистку вентиляции, особенно если в салоне есть аллергики или дети. Именно накопление пыли и бактерий в воздуховодах часто вызывает неприятный запах и вредит здоровью пассажиров.

Частота заправки кондиционера зависит от возраста автомобиля:

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В новых авто — заправка может не потребоваться до 5–7 лет;

У более старых авто — примерно раз в 2 года;

По микроутечкам — раз в 1–3 года;

После ремонта — обязательная полная заправка.

Если хладагент исчезает менее чем через год — это тревожный сигнал. Возможны микротрещины, из-за которых теряется не только фреон, но и смазка. Такая ситуация требует уже не дозаправки, а полноценного ремонта.

Напомним, летом автомобилисты сталкиваются не только с приятными поездками на отдых, но и проблемой перегрева транспортного средства. Высокие температуры могут повлечь за собой снижение комфорта в салоне, а в отдельных случаях — и серьезные повреждения.