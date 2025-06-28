Почему летом авто нужно мыть чаще: главные причины и последствия

Автомобиль / © Unsplash

Реклама

Большинство водителей привыкли регулярно мыть автомобили зимой, понимая вред соли и дорожных реагентов. Но летом машина тоже постоянно подвергается агрессивному воздействию — просто эти факторы менее заметны. Пыль, ультрафиолет, птичий помет, смолы деревьев и остатки насекомых — все это медленно, но уверенно разрушает лакокрасочное покрытие и снижает технический ресурс автомобиля.

Об этом пишет «Мы-Украина».

Чистый автомобиль — это не только эстетика, но и залог долговременной эксплуатации. Пыль и мусор могут забивать радиатор или вентиляционные решетки, вызывая перегрев двигателя. Загрязненные фары или стекло ухудшают видимость, непосредственно влияющую на безопасность движения.

Реклама

Также регулярное мытье позволяет обнаружить новые царапины или другие повреждения, которые на грязной поверхности могли бы остаться незамеченными. А самое важное — грязь ускоряет износ деталей и способствует образованию коррозии.

Основные причины мыть авто летом:

Песок и пыль царапают лак, действуя как абразив;

Смола из деревьев очень липкая и под действием солнца быстро въедается в краску;

Птичий помет и остатки насекомых содержат кислоты, разрушающие покрытие;

Ультрафиолет усиливает отрицательное действие загрязнений, приводя к выгоранию цвета;

Чистые фары и стекло улучшают обзорность и снижают риск ДТП.

Летом даже легкий налет на кузове может причинить вред. Из-за высоких температур активизируются химические реакции, и казавшиеся незначительными загрязнения буквально через несколько часов «впекаются» в краску.

Особенно опасно стирание пыли или песка сухой тряпкой — это часто приводит к микроцарапинам. Чем длиннее автомобиль остается грязным, тем труднее очистить поверхность без повреждений.

Реклама

Чтобы сохранить машину в хорошем состоянии, достаточно мыть ее хотя бы 1-2 раза в неделю. Это не требует больших затрат, но позволит избежать дальнейших проблем как с эстетикой, так и с ремонтом.

Напомним, ранее мы писали, следует ли выключать двигатель, чтобы экономить топливо.