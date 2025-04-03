Почему меняется цвет антифриза и как это влияет на авто

Антифриз / © Getty Images

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Антифриз является ключевым элементом стабильной работы двигателя, предотвращая его перегрев и преждевременный износ. От правильной работы системы охлаждения зависит общее состояние авто. Однако со временем даже самая качественная охлаждающая жидкость может изменить свой цвет и это может указывать на потенциальные проблемы. Почему это происходит и как реагировать на подобные изменения?

Об этом пишет «Мы — Украина».

Почему антифриз меняет цвет? Основные причины

У свежего антифриза есть определенный оттенок, который зависит от его состава и типа. Цвет жидкости согласуется с особенностями охлаждающей системы, температурными характеристиками и материалами радиатора. Однако, если со временем цвет меняется, это может являться сигналом серьезных проблем.

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Самые распространенные причины изменения цвета антифриза:

Бордовые или красные примеси в антифризе могут свидетельствовать о попадании моторного масла в систему охлаждения. Это может возникнуть из-за повреждения прокладок или из-за внутренних неисправностей двигателя.

Фиолетовый или темный оттенок антифриза указывает на износ резиновых уплотнителей. Это может привести к протеканию и потере герметичности системы.

Коричневый или ржавый цвет антифриза обычно сигнализирует о попадании продуктов коррозии в охлаждающую жидкость. Это может произойти из-за износа металлических элементов радиатора или других деталей системы.

Зеленый или синий оттенок антифриза может являться признаком проникновения туда выхлопных газов или продуктов сгорания топлива. Это свидетельствует о серьезных повреждениях прокладок головки блока цилиндров или проблемах с герметичностью.

Что делать, если изменился цвет антифриза?

Если вы заметили изменение цвета охлаждающей жидкости, нужно немедленно проверить систему охлаждения.

Убедитесь в отсутствии утечек. Протекание антифриза может указывать на изношенные прокладки, трещины в радиаторе или повреждение патрубков.

Проверьте состояние масла. Если в системе охлаждения есть примеси масла, это может свидетельствовать о серьезной неисправности, требующей срочного ремонта.

Оцените уровень коррозии. Если в антифризе появилась ржавчина, следует проверить состояние радиатора, водяной помпы и других компонентов системы охлаждения. Накопление коррозионных частиц может привести к засорению каналов и перегреву двигателя.

Замена антифриза. Даже если изменение цвета не сопровождается серьезными проблемами, рекомендуется обновить охлаждающую жидкость согласно регламенту производителя авто. Антифриз с потерянными свойствами может неэффективно отводить тепло, что повлияет на работу двигателя.

Когда следует обратиться в автосервис?

Если вы заметили, что антифриз стал необычного цвета, а также обнаружили дополнительные признаки (перегрев двигателя, падение уровня жидкости, появление осадка в расширительном бачке), следует немедленно обратиться к специалистам. Опытные автомеханики смогут провести диагностику и выявить скрытые проблемы, предотвратив серьезные неисправности.

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