Почему на лобовом стекле авто есть черные точки: неожиданное объяснение

Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

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Мелкие черные точки вокруг края лобового стекла, часто считающиеся декоративным элементом, на самом деле имеют четкое функциональное назначение.

Об этом пишет «Автопилот».

Это так называемые фриты — черная керамическая эмаль, нанесенная на стекло еще на этапе его изготовления.

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Фрит начинается со сплошной черной полосы по периметру стекла, которая плавно переходит в ряд точек.

улучшает адгезию (сцепление) стекла с кузовом авто;

защищает клеевой слой от ультрафиолета , ведь солнечный свет может постепенно разрушать уретановую основу;

уменьшает вероятность искривления стекла из-за перегрева, помогая равномерно распределять тепло.

Кроме того, точки создают плавный визуальный переход между затемненными и прозрачными частями стекла, уменьшая оптический дискомфорт водителя.

Поэтому в следующий раз, садясь за руль, обратите внимание на эти едва заметные элементы и помните: даже мелкие детали в автомобиле рассчитаны с инженерной точностью.

Напомним, рулевое колесо в автомобиле может содержать больше бактерий, чем сиденье общественного туалета.

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