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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Почему на лобовом стекле авто есть черные точки: неожиданное объяснение

Многие водители даже не догадываются, что мелкие черные точки по краям лобового стекла в автомобиле — это не просто дизайнерская деталь, а технологическое решение, выполняющее сразу несколько важных функций.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Лобовое стекло

Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

Мелкие черные точки вокруг края лобового стекла, часто считающиеся декоративным элементом, на самом деле имеют четкое функциональное назначение.

Об этом пишет «Автопилот».

Это так называемые фриты — черная керамическая эмаль, нанесенная на стекло еще на этапе его изготовления.

Фрит начинается со сплошной черной полосы по периметру стекла, которая плавно переходит в ряд точек.

  • улучшает адгезию (сцепление) стекла с кузовом авто;

  • защищает клеевой слой от ультрафиолета, ведь солнечный свет может постепенно разрушать уретановую основу;

  • уменьшает вероятность искривления стекла из-за перегрева, помогая равномерно распределять тепло.

Кроме того, точки создают плавный визуальный переход между затемненными и прозрачными частями стекла, уменьшая оптический дискомфорт водителя.

Поэтому в следующий раз, садясь за руль, обратите внимание на эти едва заметные элементы и помните: даже мелкие детали в автомобиле рассчитаны с инженерной точностью.

Напомним, рулевое колесо в автомобиле может содержать больше бактерий, чем сиденье общественного туалета.

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