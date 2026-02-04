Почему не следует оставлять машину под снегом на недели — специалисты назвали 5 веских причин

Чем опасен длинный простой авто под снегом

Этой зимой снегопады накрыли Украину. Часть водителей регулярно расчищает свои автомобили, в то время как другие оставляют их под толстым слоем снега на недели и даже месяцы. Опытные автомеханики предостерегают: такое «хранение» может серьезно навредить машине.

Об этом говорится в материале uamotors.

Влага и коррозия

По словам автоэкспертов, снег не является защитой для автомобиля. Под ним создается влажная среда без надлежащей вентиляции, ускоряющая ржавление кузова, днища и колесных арок. Особенно уязвимыми становятся места со сколами краски.

Проблемы с тормозами и батареей

При долгой стоянке тормозные колодки могут прилипать к дискам, а металлические элементы покрываются ржавчиной. Это отрицательно влияет на эффективность тормозов. Также за зиму часто разряжается аккумулятор, а повышенная влажность может вызвать сбои в электронике.

Шины и подвеска

Длительное давление на одном месте, особенно в мороз, способно привести к деформации шин. Не считая того, элементы подвески и амортизаторы равномерно подвергаются коррозии.

Дополнительные риски

Автомобиль, усыпанный снегом, становится менее заметным для коммунальной техники. Существует риск повреждений при уборке дорог или падении льда.

В чем настоящая угроза

Специалисты отмечают: основной вред наносит не холод, а влага, конденсат и длительное бездействие. При должной подготовке автомобиль может нормально переносить даже сильные морозы.

Как уберечь авто зимой

Эксперты советуют периодически очищать машину от снега, проветривать салон и время от времени прогревать двигатель. Также следует контролировать состояние аккумулятора, шин и резиновых уплотнителей. Такие простые действия помогут избежать дорогостоящего ремонта весной.

