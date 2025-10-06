- Дата публикации
Почему не стоит быстро выключать двигатель автомобиля после остановки: объяснение специалистов
Несколько минут после остановки авто перед отключением двигателя могут продлить ему жизнь.
Нередко автомобилисты после того, как припарковались, быстро глушат двигатель. Такие действия могут вызвать серьезные проблемы с мотором.
Об этом пишет «Твоя МАШИНА».
Как пояснил Никита, инженер-диагност одной из киевских СТО, в зоне риска прежде всего беспокоятся автомобили. Так, турбина на пике может нагреваться до 900 градусов.
«Металл просто раскаленный. Когда вы выключаете двигатель, смазка в нем еще кипит, а система охлаждения уже не работает. На стенках пригорает оливковое масло, постепенно образуются трещины, мотор медленно умирает», — говорит он.
А зимой, добавляет эксперт, это становится еще опаснее, ведь перепад температур максимально экстремальный. И даже более надежные бензиновые «атмосферники» не воспринимают подобного отношения. Из-за избытка тепла в цилиндрах могут возникать микротрещины в прокладках, а также деформация головки блока.
Как лучше поступать? По словам экспертов, советуют водителям не спешить с выключением двигателя, особенно в случае, если у вас была длительная поездка по трассе. Дайте двигателю 2-3 минуты, чтобы медленно снизить температуру. Вы можете потратить это время с пользой, например, собрать ценные вещи в авто или очистить коврики.
«Мне приходилось видеть у нас на сервисе турбины, которым не хватало качества, но из-за спешки водителей они превращались в металлолом уже на ранних стадиях», — говорит Назар, моторист львовской мастерской, работающей уже более 11 лет.
Итак, в эксплуатации авто спешка — точно не союзник. В большинстве случаев пара лишних минут не спасет, но поможет уберечь мотор от преждевременной поломки.
Раньше мы писали о том, какие 9 вещей не следует оставлять в салоне авто.
Да, автомобилисты преимущественно делятся на два типа: те, которые превращают авто в свой второй дом, и те, которые предпочитают не оставлять в нем даже зарядное устройство. Для первых специалисты составили список вещей, которые крайне опасно оставлять в машине. Это:
1. Лекарственные препараты
2. Ноутбуки и прочие гаджеты
3. Защита от солнца и аэрозольные баллончики
4. Пластиковые бутылки с водой
5. Сумки и барсетки
6. Очки
7. Винные и алкогольные изделия
8. Важные документы и паспорт
9. Быстропортящиеся продукты