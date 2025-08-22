Почему не стоит заправлять авто премиум-бензином: объяснение экспертов

Заправка авто / © Associated Press

Реклама

Многие водители считают, что бензин с высоким октановым числом улучшает работу двигателя. Однако эксперты утверждают: заправка премиум-топливом обычного авто — это пустая трата денег.

Об этом пишет Uamotors.

Правильное топливо для вашего авто всегда подсказывает производитель — эта информация есть в инструкции и даже на крышке бензобака. Там обычно указано оптимальное октановое число, например А-95 или «не ниже А-92».

Реклама

Если залить бензин с более низким октановым числом, чем нужно, возникает риск детонации — смесь в цилиндрах сгорает слишком резко, что создает ударную нагрузку на двигатель. Это может перегревать камеру сгорания, снижать мощность и увеличивать расход топлива.

Обратная ситуация — когда вы заправляете топливо с более высоким октановым числом — вреда обычно не наносит, но и пользы почти нет. Современные моторы не становятся мощнее или экономнее от А-98 или А-100, поэтому переплата за «премиум» превращается в обычную трату денег.

Для понимания: А-92 подходит более старым двигателям с низкой степенью сжатия, А-95 — универсальный вариант для большинства современных авто, а А-98 действительно нужен только высокофорсированным моторам.

Распространенный миф, будто премиум-бензины очищают двигатель благодаря высокому октановому числу, — не соответствует действительности. Если и есть дополнительный эффект, то он зависит от присадок, а не от числа на колонке.

Реклама

Самая разумная стратегия — заправляться именно тем топливом, которое указано производителем, и только на проверенных АЗС. Не стоит экспериментировать с «октаном» ради мифической мощности или экономии — так вы только зря потратите деньги.

Напомним, ранее эксперты предупредили, что использование бензина с более высоким, чем рекомендовано, октановым числом может нанести вред двигателю. Постоянное использование такого топлива в неадаптированных двигателях снижает эффективность и увеличивает вредные выбросы, ускоряет износ двигателя и не приносит реальной пользы.