Почему нельзя мыть авто средством для посуды: ответы автомехаников

Как испортить краску авто за несколько месяцев / © Pixabay

На первый взгляд, идея вымыть машину средством для посуды кажется простой и экономной. Жидкость хорошо пенится, эффективно убирает жир и грязь. Но автомеханики предупреждают — такой «лайфхак» может испортить лакокрасочное покрытие уже через несколько месяцев.

По словам автомеханика с 20-летним опытом Сергея Нестеренко, средство для посуды смывает не только грязь, но и защитный восковый слой, передает «Твоя машина».

«Без воскового покрытия краска быстро выгорает, трескается и теряет блеск», — объясняет специалист.

Причина — в составе таких средств. Большинство из них содержат компоненты, растворяющие жиры и масла. Это полезно на кухне, но вредно для автомобиля, ведь защитный воск также содержит природные масла, в том числе карнаубский. После нескольких «кухонных» моек машина остается без защиты от солнца, влаги и пыли.

Профессиональный детлер из Киева Андрей Мельник подтверждает, что подобные ошибки часто видит на практике:

«Темные автомобили особенно страдают — черная краска скорее выгорает и становится матовой», — говорит он.

Ущерб от средства для посуды не ограничивается кузовом. Агрессивная химия высушивает резиновые уплотнители, пластиковые элементы, молдинги и фары, из-за чего они трескаются и тускнеют. Также портятся прозрачные защитные пленки и виниловые наклейки — они теряют упругость и начинают отклеиваться.

Использовать обычное моющее средство можно только в исключительных случаях — например, перед нанесением нового слоя воска или керамики, когда старое покрытие нужно полностью снять.

Для регулярного ухода следует выбирать специальные автошампуни — они бережно очищают кузов, сохраняя защитный слой. А для матовых машин существуют отдельные средства, не вредящие поверхности и сохраняющие эффект покрытия.

Напомним, эксперты также объяснили , как долгое хранение авто влияет на двигатель, подвеску, топливо и салон, и как сохранить машину в рабочем состоянии.