Почему нельзя оставлять телефон под лобовым стеклом: эксперты рассказали, чем это обернется

Удобство и безопасность, которую якобы обеспечивает номер телефона под стеклом автомобиля, на самом деле представляет серьезную угрозу. Эксперты бьют тревогу: видимый контакт вместе с госномером или VIN-кодом — это идеальные кусочки пазла, из которых мошенники легко собирают полный портрет владельца.

Об этом пишет UA.Motors.

Первый шаг преступников — это идентификация владельца. С помощью открытых источников, каталогов и публичных баз информация об автомобиле дополняется личными данными. После этого начинается самое опасное.

Владелец авто получает звонки или SMS от имитированных «служб» или правоохранителей. Мошенники запугивают большими штрафами и требуют немедленной оплаты, создавая чувство срочности. Испуганный человек часто вводит платежные данные на фальшивом сайте, копирующем дизайн официальных ресурсов.

Получив номер телефона, преступники переходят к адресу, расписанию поездок и даже данным о членах семьи. Это позволяет им точно знать, когда владельца нет дома. В это время могут исчезнуть колеса, номерные знаки или другие ценные вещи. Впоследствии воры могут прибегнуть к шантажу и потребовать выкуп.

Важно помнить: фишинговые ловушки выглядят очень реалистично, поэтому всегда проверяйте домен, орфографию и избегайте необоснованных запросов на ввод одноразовых кодов или реквизитов банковской карты.

Как защититься: советы для водителей

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют не покидать телефон в открытом виде под лобовым стеклом.

Альтернативные контакты. Если контакт действительно необходим, положите краткую записку без личных данных или попробуйте обратиться через консьержа или ОСМД.

Отдельная SIM-карта. Используйте отдельную SIM-карту без привязки к имени, которую можно активировать только при парковке.

Техническая защита. Дополнительные средства, такие как трекер, сигнализация и иммобилайзер, значительно усложнят жизнь ворам.

Что делать в случае подозрения

Не поддавайтесь на давление и не перечисляйте деньги по первому же запросу. Преступники живут из вашего страха.

фиксация. Фиксируйте номера и содержание разговоров.

Записка под стеклом. Если вы обнаружили подозрительную записку, сфотографируйте ее и немедленно вызовите полицию. Не убирайте доказательства своими силами.

Полиция. В случае угроз, требований выкупа или подозрительных звонков немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102, настаивая на официальной регистрации обращения. Спокойствие и оперативные действия значительно повышают шансы успешного расследования.

