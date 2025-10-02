- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему нельзя оставлять телефон под лобовым стеклом: эксперты рассказали, чем это обернется
Почему полиция призывает не оставлять свой номер телефона в открытом виде под лобовым стеклом? Простая записка помогает мошенникам идентифицировать владельца, запугать его ложными штрафами и выманить платежные данные.
Удобство и безопасность, которую якобы обеспечивает номер телефона под стеклом автомобиля, на самом деле представляет серьезную угрозу. Эксперты бьют тревогу: видимый контакт вместе с госномером или VIN-кодом — это идеальные кусочки пазла, из которых мошенники легко собирают полный портрет владельца.
Об этом пишет UA.Motors.
Первый шаг преступников — это идентификация владельца. С помощью открытых источников, каталогов и публичных баз информация об автомобиле дополняется личными данными. После этого начинается самое опасное.
Владелец авто получает звонки или SMS от имитированных «служб» или правоохранителей. Мошенники запугивают большими штрафами и требуют немедленной оплаты, создавая чувство срочности. Испуганный человек часто вводит платежные данные на фальшивом сайте, копирующем дизайн официальных ресурсов.
Получив номер телефона, преступники переходят к адресу, расписанию поездок и даже данным о членах семьи. Это позволяет им точно знать, когда владельца нет дома. В это время могут исчезнуть колеса, номерные знаки или другие ценные вещи. Впоследствии воры могут прибегнуть к шантажу и потребовать выкуп.
Важно помнить: фишинговые ловушки выглядят очень реалистично, поэтому всегда проверяйте домен, орфографию и избегайте необоснованных запросов на ввод одноразовых кодов или реквизитов банковской карты.
Как защититься: советы для водителей
Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют не покидать телефон в открытом виде под лобовым стеклом.
Альтернативные контакты. Если контакт действительно необходим, положите краткую записку без личных данных или попробуйте обратиться через консьержа или ОСМД.
Отдельная SIM-карта. Используйте отдельную SIM-карту без привязки к имени, которую можно активировать только при парковке.
Техническая защита. Дополнительные средства, такие как трекер, сигнализация и иммобилайзер, значительно усложнят жизнь ворам.
Что делать в случае подозрения
Не поддавайтесь на давление и не перечисляйте деньги по первому же запросу. Преступники живут из вашего страха.
фиксация. Фиксируйте номера и содержание разговоров.
Записка под стеклом. Если вы обнаружили подозрительную записку, сфотографируйте ее и немедленно вызовите полицию. Не убирайте доказательства своими силами.
Полиция. В случае угроз, требований выкупа или подозрительных звонков немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102, настаивая на официальной регистрации обращения. Спокойствие и оперативные действия значительно повышают шансы успешного расследования.
Напомним, автомобилисты преимущественно делятся на два типа: те, которые превращают авто в свой второй дом, и те, кто предпочитает не оставлять в нем даже зарядное устройство. Для первых специалисты составили список вещей, которые крайне опасно оставлять в машине.