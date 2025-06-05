Почему нельзя заправлять А-92: объяснение моториста

Автомобиль

Реклама

В последнее время многие китайские автопроизводители, вышедшие на украинский рынок, позволяют заправлять свои автомобили бензином марки А-92. Это привлекает покупателей, ведь топливо дешевле, что позволяет сэкономить на эксплуатации. Однако специалисты предупреждают: такой компромисс может обернуться дорогостоящей ошибкой.

Об этом пишет ua.motors.

Как объяснил моторист, хотя инженеры программно адаптируют двигатели под А-92, с законами физики и химии не поспоришь. В частности, бензин с низким октановым числом не выдерживает высокого давления, так что в современных моторах со степенью сжатия свыше 10,5 он вызывает детонацию.

Реклама

«На высоких оборотах, особенно на скорости более 140 км/ч, двигатель может начать „выбивать“ масло, — предупреждает специалист. — Через несколько сотен километров уже видны последствия, а до 5000 км пробега — мотор может „лечь“».

Если же другого выбора нет, и нужно залить А-92 — эксперт советует не превышать 2500 об/мин и ограничиться небольшим количеством горючего до ближайшей заправки.

Напомним, летом жара не только приятный атрибут отдыха, но и вызов для владельцев автомобилей. Одна из ключевых проблем, о которой часто забывают, является то, что топливо под влиянием высоких температур изменяет свой объем. Современные водители часто стремятся заправить бак максимально, чтобы сэкономить время и не останавливаться часто, но в жаркие дни это может привести к непредсказуемым последствиям.