Почему обмерзает лобовое стекло изнутри: 4 причины, о которых вы не догадывались
Чистота лобового стекла изнутри влияет на обледенение так же сильно, как и исправность печки.
Иней и лед на внутренней стороне автомобильных окон неизбежно означают задержку перед выездом: прежде чем трогаться, стекло придется очистить вручную или ждать, пока отопитель или электрообогрев восстановят обзор. Именно поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы окна не обмерзали.
Об этом пишет «РБК-Украина».
Причины обледенения лобового стекла изнутри
Влажные коврики
На самом деле лед и иней на внутренней стороне стекла — это замерзшая влага, которая содержится в воздухе салона. Решающим фактором здесь является уровень влажности, а главным ее источником зимой обычно становятся коврики, накапливающие воду из мокрой обуви.
Когда в салоне держится плюсовая температура — во время работы печки или стоянки на солнце — вода с ковриков испаряется и оседает на холодном стекле. После снижения температуры эта влага превращается в плотный непрозрачный лед.
Что делать: необходимо регулярно сушить салон. Самый простой вариант — периодически забирать коврики домой, чтобы они полностью высыхали.
Неисправный или слабый отопитель
Если система отопления зимой не обеспечивает достаточный обогрев, салон постоянно остается сырым. При таких условиях лобовое и передние боковые окна плохо прогреваются, и на них активно конденсируется влага.
Похожая ситуация возникает и при неисправном вентиляторе: слабый поток воздуха не способен эффективно убрать влагу со стекла.
Что делать: отопительная система должна работать исправно. Хотя ремонт может стоить недешево, речь идет не только о комфорте, но и о безопасности. Кстати, иногда проблему решает простая замена салонного фильтра — при сильном загрязнении он практически блокирует подачу воздуха, в том числе и на стекла.
Грязные окна
Загрязненные стекла способствуют более активному образованию конденсата даже в морозную погоду. Поэтому чистота окон имеет ключевое значение.
Что делать: мыть стекло нужно не только снаружи, но и изнутри. Специалисты рекомендуют использовать эффективные бытовые средства для очистки стекла, которые хорошо удаляют жирные и другие отложения.
Неправильный режим вентиляции
Длительное использование режима рециркуляции приводит к недостатку свежего воздуха в салоне и накоплению влаги. Влага от дыхания людей и их одежды оседает на внутренней поверхности стекла, а во время ночных морозов или стоянки быстро превращается в лед.
Что делать: рециркуляцию следует применять лишь временно. Зимой этот режим уместен при быстром прогреве салона. Когда в авто находятся пассажиры, систему вентиляции следует перевести на забор воздуха извне.
Помощь специальных средств
Для уменьшения запотевания существуют специальные химические средства — антизапотеватели. Перед их применением важно убедиться, что препарат не ухудшает видимость в свете фар встречных автомобилей.
Еще один нюанс: если обрабатывать все окна, одно из них лучше оставить без покрытия — например, в задней левой двери. Это позволит влаге из воздуха салона иметь место для конденсации.
Как уменьшить обледенение окон зимой?
Полностью избежать запотевания и обледенения окон зимой сложно, однако свести эти явления к минимуму вполне реально. Для этого стоит придерживаться нескольких простых правил:
всегда иметь в авто скребок (лучше резиновый, чтобы не повредить стекло) и жидкость-размораживатель;
не оставлять автомобиль надолго с включенным режимом рециркуляции;
регулярно мыть окна изнутри, используя средства, эффективно удаляющие жир и налет;
перед началом движения обязательно проверять прозрачность стекла, ведь очистка льда во время движения является откровенно опасной.
К слову, борьба со льдом на лобовом стекле может стать проще благодаря обычному луку. Эксперты LeaseCar и Motor Match советуют протирать стекло половинкой луковицы с вечера: ее натуральные масла создают защитный барьер, предотвращающий намерзание влаги. Среди других народных методов водители выделяют использование спиртовых омывателей, магнитных накладок или обычных полотенец.