Почему опасно ездить с пустым баком: объяснение специалистов

Чтобы избежать множества проблем, водителям советуют всегда держать уровень горючего выше четверти бака и планировать заправку своего авто заранее.

Эксплуатация авто с минимальным количеством горючего в баке и горящим индикатором на приборной панели может обернуться серьезными проблемами и недешевым ремонтом.

Ездить с полупустым баком опасно не только по той причине, что можно остановиться посреди дороги вдали от АЗС. Также это чревато повреждением топливного насоса, поскольку при низком уровне горючего этот элемент работает в условиях повышенной нагрузки, что приводит к его перегреву и выходу из строя, пишет Motor Media Review.

Кроме того, на дне бензобака часто накапливаются осадок и грязь, которые при низком уровне топлива попадают в систему его подачи. Хотя топливные фильтры и предотвращают попадание больших частиц в силовой агрегат, регулярная езда на полупустом баке может привести к засорению фильтров и форсунок, а также ухудшению работы двигателя и снижению его производительности.

Чтобы избежать таких проблем, водителям советуют всегда держать уровень горючего выше четверти бака и планировать заправку своей железной лошади заранее. Это позволит автовладельцу избежать ненужных затрат и продлить срок службы авто.

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