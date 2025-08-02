Почему перелив топлива может вызвать появление ошибки "Check engine" и как этого избежать

Заправка авто / © Pixabay

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Известный автомобильный блогер на YouTube Брайан Рейдер предупреждает водителей об опасной ошибке, которую многие совершают на заправке, пытаясь долить топливо после автоматического отключения насоса.

Об этом сообщает издание Daily Express.

Брайан Рейдер, ведущий YouTube-канала Regular Car Reviews, где он тестирует различные новые и классические автомобили, поделился советом, как избежать дорогостоящего ремонта. В коротком видео Брайан советует водителям не доливать топливо после того, как насос автоматически отключается со щелчком. Он говорит: «Если вы заправляете авто таким образом, вы — идиот. Никогда так не делайте. Когда услышите щелчок, остановитесь. Не думайте: „О, я добавлю еще немного“ и снова нажимайте на курок.

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Вы заливаете топливо не в бак, а в горловину бака, и это очень плохо. Ваш бензобак имеет вентиляционное отверстие и дренаж. Если вы переливаете, нарушаете вентиляцию бака.»

Если водитель переливает топливо, оно может расшириться от нагрева и попасть в систему углеродного фильтра, что приведет к проблемам с запуском двигателя, повышению выбросов и появлению сигнала «Check engine» на панели приборов.

Брайан добавил, что этот риск совсем не стоит нескольких дополнительных километров запаса хода:

«Если у вас старый внедорожник или грузовик, несколько дополнительных литров топлива принесут вам только проблемы уже через несколько сотен метров.»

Он советует заправлять авто только до автоматического отключения и регулярно пополнять бак.

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В то же время эксперты предупреждают, что другая крайность — ездить на пустом баке и заливать лишь несколько литров при каждой заправке — также опасна.

Недостаточный уровень топлива охлаждает топливный насос, и если его не поддерживать в надлежащем состоянии, он может перегреться, что приведет к потере мощности двигателя, его остановке и серьезным повреждениям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в разгар летней жары снова распространяются слухи об опасности полной заправки авто и опасно ли заправлять машину до полного бака в жару.