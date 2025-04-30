Почему "родной" аккумулятор в авто служит дольше, чем замененный: объяснение специалистов

Аккумулятор в авто

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Сегодня многие водители обращают внимание на то, что АКБ, купленные в автомагазинах, разряжаются заметно быстрее, чем устанавливаемые на заводе во время сборки автомобиля.

Об этом пишет Dexpens.

"Интересно, что в этом вопросе владельцам бюджетных автомобилей повезло намного больше, чем владельцам премиальных. Ведь в дорогих машинах присутствует огромное количество потребителей энергии, а это, разумеется, сказывается на ресурсе батареи. Но, тем не менее, тенденция неизменна. Если самые распространенные свинцово-кислотные 4 магазина – не более 2-3 лет”, – говорится в материале.

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В чем причина

Дело в том, что производители транспортных средств и аккумуляторов связаны крепкими контрактными обязательствами. И если с качеством будет что-то не так, то завод просто откажется от поставщика, предлагающего товар, не отвечающий стандартам.

"А еще инжиниринговые центры автокомпаний заранее проводят испытания батарей. В результате производятся достаточно жесткие требования, которым должна отвечать каждая партия запчастей, поступающих на конвейер", - подчеркнули специалисты.

Зато у оптовых и розничных сетей система отбора гораздо более лояльная или отсутствует вовсе. Продавцы ограничиваются только базовыми проверками, потому что объемы, которые они реализуют, невелики.

Сказывается также доставка и хранение товара. При нарушении технологии батареи разряжаются гораздо быстрее. Но не выбрасывать же их! Поэтому "зарядчики" спешно "приводят в сознание" и втюхивают доверчивым гражданам.

"Срок жизни автомобиля уже давно просчитан. В Европе это 5-8 лет, поэтому многие производители запчастей ориентируются именно на такое время. Им просто невыгодно выпускать аккумуляторы, которые исправно служили бы 8-10 лет. Да и за счет снижения ресурса продукта идет неплохая экономия, позволяющая сдерживать цены", - добавляют.

Какой же АКБ выбрать, чтобы он прослужил подольше? Имеет смысл обратить внимание на изделия с технологией EFB (живут 4-5 лет) или так называемые AGM батареи (6-8 лет). Правда, у них есть один существенный минус – высокая стоимость.

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