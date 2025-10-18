Почему трезвый водитель может получить протокол опьянения

Штраф / © УНИАН

Даже трезвый водитель может стать фигурантом дела по статье 130 КУоАП. Все из-за отказа пройти обзор состояния опьянения — закон приравнивает такой отказ к нетрезвому управлению.

Об этом пишет UA.Motors.

По словам юристов, ситуации, когда полиция видит «признаки опьянения» там, где их нет, случаются часто. Водители, которые из-за стресса или возмущения отказываются пройти тест, автоматически получают протокол. Санкция — штраф 17 000 гривен и лишение прав в год.

Требование пройти досмотр закреплено в пункте 2.5 Правил дорожного движения. Если водитель не согласен с действиями полицейского, лучше зафиксировать на видео, а не отказываться. Адвокаты советуют проходить тест, потребовать свидетелей и запись процедуры.

Осмотр должен производиться с сертифицированным алкотестером или в медучреждении. Если процедура нарушена — это основание для отмены постановления. Суд учитывает наличие видео, свидетелей и правильность составления протокола.

Как действовать, чтобы не потерять права

Юристы советуют: не спорьте с полицейским, проходите осмотр, требуйте документы на прибор и при необходимости — направление к врачу. В случае сомнений сразу обращайтесь к адвокату. Это поможет избежать незаконного наказания.

